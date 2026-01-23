Ufficiale
Roma, Baldanzi si trasferisce in prestito al Genoa: c'è anche il diritto di riscatto
L'AS Roma comunica sui propri canali ufficiali di avere trovato l'accordo con il Genoa CFC per la cessione di Tommaso Baldanzi. Di seguito la nota dei giallorossi sul centrocampista classe 2003:
Il comunicato ufficiale della Roma
"L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. Arrivato nel mercato invernale del 2024, Baldanzi ha collezionato 69 presenze e 3 gol con la maglia giallorossa. In bocca al lupo, Tommaso!", si legge nel comunicato dei giallorossi.
Il saluto di Tommaso Baldanzi alla Roma
"Grazie Roma per questo viaggio insieme, é stato bellissimo. Sarò sempre uno di voi, con l’augurio che possa essere una seconda parte di stagione entusiasmante e piena di soddisfazioni per tutti voi".
