Roma, Bergomi colpito dalla difesa di Gasperini: "E che evoluzione Mancini"

L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana, Giuseppe Bergomi, dagli studi di Sky Sport ha analizzato il momento che sta vivendo la Roma di Gian Piero Gasperini, prima in classifica in coabitazione con il Napoli.

Queste le sue parole: "La Roma si difende bene, ha giocatori di personalità, la fase difensiva viene fatta bene e con grande applicazione da parte di tutti i giocatori. Mancini ha avuto un grande evoluzione, anche sotto l'aspetto comportamentale. Anticipa qualsiasi avversario che si trovi a marcare, con una facilità disarmante. Lo trovi dentro l'area di rigore, ti dà molto"..

Poi aggiunge: "Cosa fa poi nel reparto offensivo? Gasperini capisce che ci sono delle difficoltà, va con un attacco leggero in questo momento, poi Dovbyk entra dopo e cambia ma davanti cerca fisicità: con il Sassuolo ci mette Cristante e oggi nel secondo tempo lo rimette lì, in quella posizione dove la Roma riconquista più palloni e diventa più pericolosa. E poi l'aspetto fisico che noi abbiamo sempre sottolineato quando Gasperini allenava l'Atalanta, anche questa Roma nei secondi tempi viene fuori, guarda il secondo tempo con l'Inter, con il Sassuolo, e anche oggi".