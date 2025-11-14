Mancini-gol e Cristante capitano azzurro. Il Romanista in prima pagina: “Moldavia ko”
Il quotidiano Il Romanista in prima pagina dedica ampio spazio ai calciatori giallorossi impegnati con l’Italia nel match di qualificazione vinto in casa della Moldavia. Una sfida aperta da Gianluca Mancini nei minuti finali, che ha consentito agli azzurri di portarsi in vantaggio prima del raddoppio firmato da Francesco Pio Esposito. Il centrale è sceso in campo da titolare al pari di Bryan Cristante, altro romanista che ha indossato la fascia di capitano azzurro a Chisinau.
Segnali importanti quelli lanciati dai due calciatori della Roma, ora attesi dal match di lunedì sera previsto a San Siro contro la Norvegia, ormai qualificata alla fase finale del Mondiale. Il CT Gennaro Gattuso però senza dubbio punterà anche su Mancini e Cristante per andare fino in fondo ai play-off, il cui sorteggio avverrà giovedì prossimo. Uno snodo cruciale per gli azzurri, chiamati ad evitare la terza eliminazione consecutiva dopo quelle incassate nel 2018 e 2022.
Il quotidiano però in prima pagina si concentra anche sullo stato di forma della Roma, capolista della Serie A insieme all’Inter con 24 punti. Una Roma che Gian Piero Gasperini sta plasmando sempre di più, con il chiaro intendo di lottare contro tutte le altre big del campionato. E dopo la vittoria interna conquistata contro l’Udinese, i giallorossi torneranno in campo domenica 23 novembre, facendo visita alla Cremonese allo Zini.
