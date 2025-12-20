TMW Roma da Scudetto con Zirkzee? L'ex tecnico: "Sarebbe il rinforzo ideale"

Ma se la Roma dovesse riuscire a centrare il colpo Joshua Zirkzee, potrebbe assumere ancor più credibilità nella lotta-Scudetto? Ha provato a rispondere a questa domanda Ferry Verbeek, l’allenatore che per primo lo ha allenato ai tempi del V. V. Hekelingen in Olanda

"La Roma sta decisamente andando bene" - le parole del tecnico nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com - "; sono curioso di vedere la partita contro la Juventus. Joshua potrebbe sicuramente essere un rinforzo ideale, qualora si adattasse in fretta. A Roma potrebbe riprendere il suo percorso con un atteggiamento positivo", ha dichiarato.

Sicuramente secondo Verbeek la mancata esplosione di Zirkzee in Inghilterra non è dipesa da un problema caratteriale o legato ad altri motivi: "Se giocasse di più, potrebbe sicuramente ritrovare la forma. Anche l'allenatore gioca un ruolo chiave in questo, e questa è una buona cosa nel caso di Gasperini", ha spiegato.

"Non credo che il suo carattere influisca molto sulle sue prestazioni al momento, anche se passerei meno tempo a per cose che non riguardano il calcio (su Instagram)", ha fatto notare. Infine ha sottolineato nuovamente come si tratti esclusivamente di una questione di minutaggio: "Il calcio inglese è uno dei campionati più importanti e difficili. Penso che dovrebbe giocare un po' di più per dimostrare il suo valore anche lì in Inghilterra", ha aggiunto Verbeek.