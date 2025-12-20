Esclusiva TMW Zirkzee, l'ex tecnico: "Alla Roma può tornare il vero Joshua: ha solo bisogno di minuti"

Si fanno sempre più insistenti i rumor legati al possibile ritorno di Joshua Zirkzee in Italia, con la Roma fortemente interessata a lui. In esclusiva per TuttoMercatoWeb.com è intervenuto per parlare di lui Ferry Verbeek, l’allenatore che per primo lo ha visto correre sui campi da calcio ai tempi del V. V. Hekelingen in Olanda. "Arrivò da noi a 5 anni" - racconta - "ed il sui talento già si intravedeva. Si distingueva dagli altri e poi aveva già quei capelli, forse per questo lo chiamavamo piccolo Gullit".

Com'era il suo rapporto con il calcio allora?

"Il calcio, anzi la palla, era tutto per lui. Quando poteva giocare con la palla, era felice".

La Roma vuole Joshua: pensa che in Italia potrebbe tornare ai suoi migliori livelli?

"Se giocasse di più, potrebbe sicuramente ritrovare la forma. Anche l'allenatore gioca un ruolo chiave in questo, e questa è una buona cosa nel caso di Gasperini".

Il suo rendimento altalenante in Premier dipende solo dal fatto che allo United sembra funzionare tutto male?

"Il calcio inglese è uno dei campionati più importanti e difficili. Penso che dovrebbe giocare un po' di più per dimostrare il suo valore anche lì in Inghilterra".

Lei vede anche motivi caratteriali?

"Non credo che il suo carattere influisca molto sulle sue prestazioni al momento, anche se passerei meno tempo per cose che non riguardano il calcio (su Instagram)".

La Roma sta raccogliendo più risultati del previsto. Con Zirkzee potrebbe giocarsi lo Scudetto?

"La Roma sta decisamente andando bene; sono curioso di vedere la partita contro la Juventus. Joshua potrebbe sicuramente essere un rinforzo ideale, qualora si adattasse in fretta. A Roma potrebbe riprendere il suo percorso con un atteggiamento positivo".