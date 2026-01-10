Roma, El Shaarawy: "Grande spirito da parte di tutti, dobbiamo puntare alla Champions"

L'esterno della Roma Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Sassuolo vinto per 2-0 e valido per la 20^ giornata di Serie A.

Sensazioni?

"Grande spirito da parte di tutti, ottimo atteggiamento nel cercare il gol, nel trovarlo e nel cercare anche il secondo. Siamo contenti".

Che giocata hai fatto sul gol, anche se poi è stato annullato?

"Bella giocata, contento anche per Mati che sta facendo una bella stagione. Il gol arriverà e siamo contenti della vittoria".

Dove può arrivare la Roma e che momento personale stai vivendo?

"Sto avendo meno minutaggio, ma l'obiettivo è sempre quello di entrare e fare il massimo per la squadra. Una squadra forte, che sta facendo bene e che deve restare in alto: lo abbiamo dimostrato, negli scontri diretti possiamo fare meglio ma dobbiamo puntare alla Champions League".