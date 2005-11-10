Roma, emergenza in attacco contro il Napoli: tridente obbligato per Gasperini

"Sto arrivando Max!". Gian Piero Gasperini ha lanciato così la sfida ad Allegri al termine degli impegni di Champions di Roma e Napoli. Sabato al Maradona i giallorossi proveranno a proseguire un avvio di campionato di altissimo livello, ma dovranno farlo affrontando una vera emergenza offensiva. Dybala e Pellegrini saranno infatti assenti e le scelte sulla trequarti sembrano praticamente obbligate: Mora a sinistra, Soulé a destra e Malen come riferimento centrale. Alle loro spalle scalpita Castro, reduce dall'eurogol contro il Genoa e da un buon ingresso contro lo Slovan Bratislava. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Gasperini con poche alternative: Mora verso una maglia da titolare

Una possibile soluzione sarebbe avanzare Cristante sulla trequarti, ma Gasperini rischierebbe così di ridurre ulteriormente le alternative a centrocampo. Con Koné e Pellegrini indisponibili, Pisilli e De Roon avrebbero infatti pochissime possibilità di rifiatare durante la partita. Per questo Mora resta il favorito per completare il reparto offensivo dal primo minuto. Nonostante l'emergenza, la Roma vuole giocarsi la partita senza snaturarsi: i giallorossi hanno raccolto 17 punti nelle prime sette giornate, grazie a cinque vittorie e due pareggi, centrando la migliore partenza dal 2014-15, quando dopo lo stesso numero di gare i punti erano 18.

Roma, a Napoli per quota 20 e per il gol numero 200

Una vittoria al Maradona porterebbe la Roma a 20 punti dopo otto giornate, terzo miglior bottino della propria storia a questo punto del campionato, dietro soltanto ai 21 punti del 2000-01 e ai 24 del 2013-14. In palio ci sono dunque punti pesanti nella corsa al vertice, con la squadra di Gasperini intenzionata a non perdere terreno da Inter e Lazio. C'è inoltre un altro traguardo da inseguire: il gol numero 200 in Serie A contro il Napoli. Le alternative saranno poche, ma l'obiettivo resta quello annunciato dallo stesso Gasperini ad Allegri: presentarsi al Maradona per provare a conquistarlo.