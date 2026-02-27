Roma, Ferguson a rischio operazione. Il ct conferma: "Vedrà uno specialista, niente playoff"

Pessime notizie per la Roma e per l'attaccante Evan Ferguson: l'irlandese sta affrontando un momento particolarmente delicato, perché è costretto a indossare un tutore alla caviglia e a muoversi con l’ausilio delle stampelle, segnali evidenti della serietà dell’infortunio rimediato.

Nei prossimi giorni è in programma un ulteriore consulto specialistico, che servirà a monitorare l’evoluzione del problema e a stabilire il percorso terapeutico più adeguato per cercare di riportarlo in campo nel minor tempo possibile. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella di un eventuale intervento chirurgico, come ha confermato il ct dell'Irlanda. "Evan vedrà uno specialista, potrebbe operarsi. Di certo non sarà con noi a marzo, per i playoff mondiali", le parole di Heimir Hallgrímsson.