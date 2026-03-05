Trasferta a Genova per i giallorossi. Il Romanista in prima pagina: "Soulé non ce la fa"
Il Romanista oggi in edicola in prima pagina dedica spazio anche alla prossima sfida che attende la Roma, che sabato alle 18 sarà ospite del Genoa al Ferraris. Una gara fondamentale per i giallorossi, che vorranno rifarsi dopo il 3-3 contro la Juventus soprattutto di fronte a un grande ex come Daniele De Rossi. Il tecnico Gasperini tuttavia non potrà contare su Matias Soulé, che rimarrà ancora ai box a causa della pubalgia che l'ha costretto a saltare le sfide contro Cremonese e Juventus.
A Genova non ci sarà nemmeno Evan Ferguson, ancora alle prese con un problema alla caviglia che l'irlandese sta provando curando a Brighton. Buone notizie invece per Paulo Dybala, che oggi tornerà ad allenarsi con il gruppo romanista. Un innesto importante per quello della Joya, che ovviamente punterà alla convocazione contro il Grifone senza dover forzare. In attacco quindi ancora spazio per Malen, con Pisilli e Pellegrini a supporto sulla trequarti.
In prima pagina però c'è spazio anche per la corsa Champions che attende la Roma da qui alla fine della stagione. Il quarto posto, che vale l'accesso alla prossima Champions League, potrebbe essere conquistato anche con 71 punti: una quota che i giallorossi potrebbero raggiungere raccogliendo 20 punti nelle undici giornate che restano al termine dell'annata.
