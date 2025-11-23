Roma, Gasperini: "Baldanzi mi è piaciuto moltissimo, può fare anche il centravanti"

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria esterna sul campo della Cremonese. Queste le sue specifiche dichiarazioni su Tommaso Baldanzi, schierato falso centravanti con ottimi risultati, e sugli altri principali temi dell'incontro:

Le è piaciuto Baldanzi?

"Moltissimo e anche come ci siamo mossi in attacco. Siamo partiti sbagliando un po' di passaggi, poi abbiamo giocato con qualità e creato parecchio. Il ruolo di centravanti si può fare anche con le sue caratteristiche, sono contento per lui e per noi è una risorsa. Abbiamo più possibilità di realizzare, più sicurezza e fiducia".

Grande esultanza sullo 0-2.

"Siamo contenti per Ferguson, era un gol importantissimo. Stavamo giocando anche bene, con parecchie situazioni pericolose. Il secondo gol ci ha fatto capire che si poteva vincere".

I cambi sono stati fondamentali.

"I cambi servono e io li utilizzo tutti, ma se mi chiedi per il calcio non è una cosa che mi entusiasma. Il calcio è fatto di resistenza, cambiare mezza squadra rende la partita più equilibrata e talvolta meno bella".

Perché era arrabbiato in panchina prima dell'espulsione?

"I 10 minuti finali del primo tempo sono stati veramente pesanti, poi all'inizio del secondo non ho detto veramente niente. Il quarto uomo ha fatto due errori molto grossolani: è stato richiamato due volte, una pessima presenza".