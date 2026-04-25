Roma, Gasperini: "Il Bologna lo scorso anno faceva la Champions e in casa..."

Prima della sfida, in programma al Dall'Ara tra Bologna e Roma, è intervenuto il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini ai microfoni di DAZN: "Giochiamo contro una squadra forte, ma la nostra classifica dice che siamo davanti e ci sono anche punti guadagnati e non solo persi. Il Bologna l'anno scorso faceva la Champions, in casa sono competitivi e abbiamo giocato due sfide ravvicinate e molto equilibrate. Penso che sarà una bella partita e per noi è importante".

Italiano si schiera con la difesa a tre.

"Questa è una soluzione nelle caratteristiche di ogni squadra. Noi siamo pronti ad affrontarli, lo stesso Bologna lo abbiamo affrontato in modalità diverse".

Il fattore extra-campo può condizionare la squadra? C'è stato un botta e risposta..

"Continuate a farmi delle domande in cui non sono direttamente coinvolto. Non so perché continuate a farle a me, non ho mai fatto un botta e risposta. La partita è importante e ci siamo preparati, come sempre, nel modo migliore per cercare di fare risultati e di vincere".