Juve Stabia, Abate: "Coraggio e voglia di fare risultato in un contesto ambientale caldo"

Il primo a prendere la parola in sala stampa è stato Ignazio Abate, allenatore della Juve Stabia, che ha sottolineato l'importanza del punto conquistato fuori casa su un campo complicato: "Penso che abbiamo fatto una buonissima partita contro una squadra molto tecnica dal centrocampo in su, penso che abbiamo fatto una buonissima fase difensiva ed abbiamo alternato le due fasi di gioco. Siamo venuti qui per cercare di vincere, ci teniamo il punto che ci tiene vivi per provare ad agganciare il Modena. Abbiamo avuto coraggio, di solito giochiamo con un centrocampo a 3 ma oggi abbiamo optato per i due mediani con il rientro di Maistro che ci porta qualità. E’ un peccato che ultimamente non ci gira benissimo altrimenti avremmo potuto avere un’altra classifica.



Il Pescara è una squadra che se abbassi i ritmi ti può mettere a giro, Lorenzo (Insigne, ndr) è di un’altra categoria. Senza le distanze giuste avremmo rischiato molto. Il Pescara, vedendo le partite precedenti, ha più facilità contro le difese a 3; dovevamo avere grande coraggio nel giocare ed alternare il gioco corto con il gioco lungo, nei primi venti minuti cercavamo sempre di uscire con il palleggio. Mi tengo il grande coraggio e la voglia di fare risultato della squadra in uno stadio non semplice, contro una squadra che lotta per la sopravvivenza e con 15mila spettatori, è una cornice strepitosa”.