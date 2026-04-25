Pescara, Gorgone: "Stanchezza dopo lunga rincorsa. Per la prima volta siamo quartultimi"

Giorgio Gorgone, tecnico del Pescara, ha parlato in mix zone dopo il pari per 1-1 tra il suo club e la Juve Stabia ai microfoni di Rete8. Ecco le considerazioni del mister: “E’ stata una partita di sofferenza, sapevamo di trovare una squadra che fa del palleggio la sua arma, forse potevamo evitare di subire il pari. E’ stata una partita tosta. Qualche rimpianto c’è sempre… non sarebbe stata una vittoria stra-meritata se fosse arrivata, ma ho visto partite che si vincono facendo molto meno di noi. E’ la prima volta che siamo quartultimi, ora andiamo avanti”.

Sulla prestazione a centrocampo, poco in luce: “Siamo stati un po’ statici, loro si chiudevano bassi… nel secondo tempo Caligara ha fatto pochi attacchi dello spazio e non siamo andati avanti con i centrocampisti. Siamo partiti bene, poi gli altri sono stati bravi a metterci in difficoltà”.

Su un calo di brillantezza del Pescara rispetto ad altre gare: “La brillantezza dipende anche da alcune caratteristiche, io però ho visto con i crampi quelli della Juve Stabia. Tutto sommato abbiamo tenuto bene il campo, forse ci manca un po’ di spunto nello stretto da alcuni interpreti… Insigne lo aveva, forse ci è mancato Acampora di qualche settimana fa. Si poteva fare meglio ma sapevo di incontrare una squadra ben rodata che gioca così da un paio d’anni”.

Gorgone ha ammesso che la lunga rincorsa, a livello nervoso, può avere un peso: “Sono amareggiato anche io, speravo in un epilogo diverso come la scorsa partita in casa. E’ una rincorsa pesante, molto pesante e può esserci un po’ un calo nervoso. Non è una giustificazione. Oggi siamo quartultimi, abbiamo sfiorato la possibilità di andare oltre e non ci siamo riusciti. L’obiettivo è sempre quello, non dobbiamo farci prendere da altro. Capisco che c’era una aspettativa diversa perché l’avevo io in primis, siamo andati in vantaggio però era una partita complicata perché era contro una squadra che l’anno scorso ha fatto una semifinale playoff”.