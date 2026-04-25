TMW Nani: "Cedere Davis non è un obiettivo dell'Udinese. Mai voluto parlare di lui in ottica mercato"

Gian Luca Nani, direttore sportivo dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista a TMW per il format "a tu per tu", parlando anche di Keinan Davis e delle possibili offerte per il centravanti inglese: "È presto per parlare di mercato. Abbiamo degli obiettivi: finire la stagione e preparare la prossima che non è detto che la prepareremo con le vendite. Si può anche ripartire dagli uomini migliori".

Quindi potrebbe restare nonostante le inevitabili richieste?

"Non abbiamo mai voluto parlare di lui in chiave mercato. È un calciatore importante e vorremmo continuare il percorso insieme. Faremo di tutto per tenere i nostri calciatori più importanti. L’importante non è preoccuparsi di chi vendi, ma di sostituirli al meglio. Ma cedere Davis non è un nostro obiettivo".

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