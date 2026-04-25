Inter, Frattesi verso l'addio: a gennaio c'era la Premier, ora sondaggi di Napoli e Roma

Il futuro di Davide Frattesi e dell’Inter sembra destinato a separarsi nella prossima estate. Il centrocampista, già finito al centro di diverse voci di mercato nella finestra invernale, potrebbe lasciare Milano al termine della stagione. A gennaio era stato molto vicino a un trasferimento in Premier League, ma l’operazione non si è concretizzata. Ora, però, lo scenario appare diverso: la sensazione è che il club nerazzurro sia pronto a rivedere qualcosa nella propria linea mediana, aprendo proprio alla cessione dell’ex Sassuolo.

Negli ultimi mesi si sono mossi anche club italiani. Napoli e Roma hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione, senza però arrivare a sviluppi concreti. Al momento non esistono trattative avanzate, ma l’interesse resta vivo e potrebbe riaccendersi con l’avvicinarsi del mercato estivo.

Dal canto suo, l’Inter sta già pianificando alcuni cambiamenti a centrocampo. L’idea è quella di intervenire su più elementi per rinfrescare il reparto, mantenendo però punti fermi ben definiti. Tra questi c’è sicuramente Hakan Calhanoglu, considerato intoccabile nel progetto tecnico di mister Chivu. A riportarlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano sui suoi profili ufficiali.