Arezzo, Bucchi: "Dobbiamo raccogliere domani quello che abbiamo coltivato da dieci mesi"

In vista della gara casalinga contro la Torres, il tecnico dell'Arezzo Cristian Bucchi ha parlato in conferenza stampa: "Questa è la conferenza più importante e più semplice, più importante non lo devo spiegare ma più semplice perché dobbiamo raccogliere domani quello che abbiamo coltivato da dieci mesi. Non riguarda solo la squadra, domani vogliamo portare a casa tutto questo.

La Torres è una squadra rivitalizzato dal ritorno di Alfonso Greco, lo stimo molto e l'ho seguito parecchio. Sono stati bravi a richiamarlo, ha ripreso una squadra che ha dei grandi valori. Mi aspetto una squadra che verrà a giocarsela, mi aspetto una squadra fastidiosa e complicata e la differenza la debbano fare le motivazioni. Le nostre motivazioni devono essere più pesanti rispetto ai nostri avversari.

Domani conta un po' tutto, giocare alle 14.30 sarà diverso rispetto alle 20.30. L'effetto caldo credo che sarà importante, conterà anche le letture giuste e capire quando affondare e rifiatare un attimo. Dobbiamo cercare di vedere la settimana, ho visto la settimana di lavoro e tutti hanno mandato il messaggio che vogliono esserci anche se non avevo dubbi. Le scelte sono fatte in funzione di partire con gli undici che danno l'idea di approcciare meglio la partita".