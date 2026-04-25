Sudtirol, Castori: “Mancano due partite e noi possiamo ancora salvarci”

Allarme rosso in casa Sudtirol. La pesante sconfitta interna contro il Mantova certifica uno stato di crisi che ora non permette più errori: la classifica scotta e il gioco manca. Una squadra contratta, vulnerabile dietro e sterile davanti, ha lasciato il campo tra i dubbi di una tifoseria preoccupata per il finale di stagione.

Queste le parole di mister Castori ai microfoni della sala stampa del Sudtirol: “Sicuramente è una brutta sconfitta, non abbiamo approcciato bene alla partita pensando che alcune difficoltà sono figlie di una situazione non ottimale a livello di condizione perché avevamo tanti giocatori al rientro dall'infortunio; eravamo in emergenza e ne prendiamo atto ma abbiamo perso una partita che non dovevamo perdere, però dobbiamo rimanere con la giusta idea retta che mancano due partite e ci possiamo ancora salvare e questa dev’essere la nostra convinzione nonostante le critiche e tutto il male.”

Ha poi continuato così: “ Io mi ritrovo in una condizione indifendibile però mancano due partite e noi possiamo ancora salvarci ed io devo rimanere concentrato per far ritrovare alla squadra la miglior forma mentale e fisica. Oggi non c’è niente da salvare e niente da parlare bene, quando si cade bisogna sapersi rialzare e quando uno tocca il fondo può solo risollevarsi, adesso siamo tutti mortificati e delusi ma deve rimanere in noi che la salvezza è ad un passo e dobbiamo conquistarla. Pecorino non avrebbe dovuto giocare, sconsigliato dal medico, ma a fine primo tempo ne avevamo bisogno e l’ho messo dentro.”