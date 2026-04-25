Nuovo terremoto nel calcio italiano. AGI: Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva

Nuovo terremoto in vista nel calcio italiano. Secondo quanto riportato dall'agenzia AGI, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva. Nella serata di ieri, riporta l'AGI, gli sarebbe stato notificato un avviso di garanzia, con l'inchiesta che riguarda il campionato di Serie A 2024/2025.

La Procura indaga per frode sportiva, la stessa ipotesi di reato attorno alla quale si dipanò la trama di Calciopoli nel 2006 culminata con la retrocessione in serie B della Juventus. Al centro della scena il caso relativo a Udinese-Parma con un video di cui l'AGI è venuta in possesso che mostrano immagini e audio che sono anche gli atti della stessa inchiesta.

La data è il 1 marzo 2025, con la gara di Udine tra i bianconeri e i ducali: il video ritrae la sala VAR di Lissone e i tre addetti discutono, guardano e riguardano un episodio su una “possibile mano”. “Non mi sembra fuori dalla sagoma, guarda la posizione del braccio, mi sembra sul corpo” dice Daniele Paterna che pare orientato a escludere l’assegnazione del rigore.

A un certo punto si gira di scatto, guarda indietro e dal labiale si vede chiaramente che chiede: “E’ rigore?”. Un attimo dopo comunica a Fabio Maresca, l’arbitro in campo: “Un attimo Fabio, controllo l’APP (Attacking Possesion Phase, cioè la fase di gioco monitorata dal). “E’ possibile calcio di rigore, Fabio, ti consiglio on field review per possibile calcio di rigore”. Alla fine il penalty viene fischiato.

Verso chi si gira Paterna? L’ipotesi contenuta nell’esposto di Domenico Rocca, poi archiviato dalla giustizia sportiva, è che il designatore Gianluca Rocchi “si alza rapidamente dalla postazione per ‘bussare’ più volte sul vetro della stanza di Paterna VAR e Sozza AVAR per richiamare la loro attenzione e che a loro volta chiameranno l’arbitro per un on field review”. Daniele Paterna è stato convocato dal pm nei mesi scorsi come testimone. La sua deposizione è stata interrotta quando, anche alla luce del video, il magistrato ha ritenuto che non stesse raccontando la verità e gli è stato comunicato che la sua posizione si era trasformata in quella di indagato per falsa testimonianza.

L’inchiesta ha avuto anche effetti interni al mondo arbitrale. Dopo le segnalazioni, l’AIA ha introdotto nuove regole più rigide per chi lavora nel centro VAR di Lissone, obbligando a documentare ogni accesso e attività. Anche la FIGC ha aumentato i controlli con ispettori dedicati. Da quel momento, i rapporti tra i vertici arbitrali e federali si sono fatti più tesi.

In un invito a comparire inviato nei mesi scorsi a uno degli AVAR indagati per concorso in frode sportiva, si fa riferimento alla partita Inter-Verona dell’8 gennaio 2024. L’episodio dubbio è una gomitata del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni al giocatore gialloblu Duda.

Il dialogo tra Michael Fabbri, arbitro, e Luigi Nasca, al VAR, è stato rivelato integralmente nell'incontro di Coverciano: "C'è a terra qualcuno. No, aspetta. Fischia, fischia, ma fischia santo cielo. Voglio vedere che è successo. Parte tutto da qua, magari si vede il giocatore che cade, lascio questa camera", dice Nasca, a cui Fabbri replica: “Ho detto che lui (Duda, ndr) si è alzato, mi ha guardato e poi si è rimesso giù. Si alza, mi guarda e poi si rimette giù, questa è furbizia!".

Mentre Fabbri è accerchiato dai giocatori del Verona, Nasca rivede le immagini del contatto tra Bastoni e Duda e decide di convalidare il decisivo gol di Frattesi: "Fammelo rivedere tutto. Bandiere, qualcosa? No, nessuna bandierina (per segnalare potenziali fuorigioco, ndr). Vai, vai, vai, vai. Adesso fammi rivedere. Qui è tutto regolare. Fammi rivedere il tiro. Buona, vai, dai veloce. Regolare. Fammi rivedere un attimo solo. Michael, sono Gigi: gol regolare, gol regolare”.

L’indagato, “in concorso con altri” avrebbe omesso di chiamare ‘On field review' al momento del fallo intenzionale di Bastoni commesso in una zona del campo distante dal gioco avrebbe a cui seguiva immediatamente la rete della squadra di casa, decisiva del risultato finale”. Sono diverse le partite del torneo scorso al vaglio degli inquirenti.