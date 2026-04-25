Salernitana, Cosmi: "Domani per il Foggia è una partita da dentro o fuori, per noi no"

In vista della gara contro il Foggia, il tecnico della Salernitana Serse Cosmi ha commentato in conferenza: "Il nostro obiettivo è fare risultato pieno perché il terzo posto finale non è da sottovalutare, ma se non dovesse accadere, il campionato non finirebbe. Non voglio mettere le mani avanti ma domani per il Foggia è una partita da dentro o fuori, per noi no.

Mi sorprende trovare i rossoneri così in basso e non ho elementi per capire come mai si sia incastrato in questa situazione, ma Foggia non è un posto come gli altri e la Serie C dovrebbe essere il minimo per una piazza del genere. Porte chiuse o campo neutro non cambia nulla per noi, ma mi sarebbe piaciuto giocare con tanta gente sugli spalti e non considero un vantaggio per noi il fatto di giocare senza pubblico".

Infine un punto sulla squadra a disposizione: "Berra, Capomaggio e Villa restano ai box, Ferraris è in diffida ma credo sia opportuno che giochi. Il ritorno tra i convocati di Inglese è una grande notizia perché lui poteva rappresentare tantissimo per questa squadra e lo ha dimostrato quando ha giocato. Se dovessimo recuperarlo per i playoff sarebbe di sicuro un'arma in più".