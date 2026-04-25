TMW Palermo, sfuma la promozione diretta. Eppure con questi numeri spesso si va in A

Il Palermo rallenta ancora e, stavolta, il prezzo è altissimo. L’1-1 contro la Reggiana spegne definitivamente le speranze di promozione diretta dei rosanero quando mancano appena due giornate alla fine del campionato. La squadra di Filippo Inzaghi dovrà dunque inseguire la Serie A passando dalla strada più tortuosa: quella dei playoff.

A quota 69 punti, il Palermo può ancora chiudere al massimo a 75. Un bottino che, numeri alla mano, spesso è bastato per salire direttamente. Lo scorso anno il Sassuolo dominò con 82 punti, mentre il Pisa fu secondo a 76. Nella stagione precedente il Parma vinse a 76 davanti al Como fermo a 70. Ancora prima, nel 2022/23, il Frosinone chiuse in vetta con 80 punti, con il Genoa secondo a 73.

Numeri che raccontano bene il paradosso rosanero: una stagione da alta classifica che, però, non è bastata. Il Palermo qualcosa lo ha lasciato per strada, soprattutto considerando la qualità della rosa a disposizione di Inzaghi. Ma è altrettanto vero che davanti il ritmo è stato semplicemente fuori scala: Venezia, Frosinone e Monza hanno tenuto un passo quasi da promozione anticipata.