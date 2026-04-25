Malen e El Ayanoui puniscono le dormite del Bologna: al 45' Roma avanti 0-2
E' sempre il solito Malen e il raddoppio in extremis di El Aynaoui a decidere il primo tempo tra Bologna e Roma, che vede i giallorossi in vantaggio per 0-2. La rete dell'olandese arriva al 7' ed è l'11esima in Serie A, il marocchino raddoppia poco prima dell'intervallo.
La sbloccano subito i capitolini con la rete che porta la firma del solito Donyell Malen, all'undicesimo gol in campionato. Bel pallone recuperato sulla trequarti da Wesley che appoggia ad El Aynaoui. Il centrocampista marocchino dopo una bella progressione serve in profondità Malen che non sbaglia davanti a Ravaglia.
Roma che va di nuovo vicinissima al raddoppio al 26': ancora un duello stravinto da Wesley su Joao Mario innesca Malen, che dopo aver sverniciato Lucumì si presenta davanti a Ravaglia ma tenta un tocco morbido piuttosto lento e impreciso che finisce sul fondo. Al 32' prima azione pericolosa per il Bologna, con Orsolini che raccoglie la sponda di Castro, punta Ndicka e lascia partire un destro insidioso sul quale il centrale ivoriano non riesce ad opporsi a differenza di Svilar, che devia in corner la sfera.
Sul finale però la Roma sfrutta un'altra dormita della difesa felsinea e trova il raddoppio di El Aynaoui, con Malen che gli rende il favore.