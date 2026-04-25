Palermo, Inzaghi: "Dovevamo vincere, ma è colpa nostra se non siamo riusciti a farlo"

Nel post partita di Reggiana-Palermo, sfida terminata in parità e che difatti pone fine ai sogni di promozione diretta in Serie A per i rosanero, il tecnico dei siciliani Filippo Inzaghi è intervenuto nella sala stampa del Mapei Stadium per commentare la prestazione dei suoi ragazzi, non nascondendo tutta la sua amarezza. Di seguito le sue dichiarazioni riprese dai colleghi di ilovepalermocalcio.

Sul risultato

"Dovevamo sfruttare meglio le tante occasioni avute, ma sono comunque contento. La squadra ha rischiato e voleva vincerla a tutti i costi. Non c’è stata gara, ma è colpa nostra se non vinci una partita del genere".

Un Palermo propositivo, dominante per lunghi tratti, ma incapace di concretizzare la mole di gioco creata

"Andiamo avanti e proseguiamo. La squadra ha creato tantissimo, meritava di fare tre o quattro gol. Abbiamo provato fino alla fine: se vinciamo le ultime due possiamo arrivare quarti a 75 punti. La squadra ha fatto una stagione importante".



Sulla prestazione della Reggiana

"Ha fatto la sua gara e abbiamo preso un gol che non dovevamo prendere. È una squadra che se la giocherà fino alla fine, ha giocatori importanti".