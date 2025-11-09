Roma, Gasperini: "La sconfitta del Napoli? Dobbiamo pensare solo a battere l'Udinese"

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZNg prima della sfida contro l'Udinese: "Indubbiamente i risultati aiutano a superare la stanchezza, affrontiamo una squadra molto difficile ma abbiamo la forza e l'entusiasmo per chiudere al meglio questo mini-ciclo. Loro sono una squadra fisica ma non solo, ormai il campionato italiano sta diventando molto difficile e per vincere oggi dovremo fare una buona gara".

Il risultato del Napoli può caricarvi ancora di più?

"La Roma deve fare il suo percorso e pensare all'Udinese, il Bologna è una delle migliori squadre e conferma la difficoltà di questo campionato".