Roma, Gasperini: "Atleticamente non abbiamo niente da invidiare, bel test per tutti"

Roma, Gasperini: "Atleticamente non abbiamo niente da invidiare, bel test per tutti"
Simone Lorini
Oggi alle 17:57Serie A
Simone Lorini

Gian Piero Gasperini, parla ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro l'Udinese: "Oggi incontriamo una squadra brava a difendersi, è un bel test per tutti quanti. Anche noi abbiamo una squadra forte atleticamente, come tante squadre anche loro hanno alzato di molto il livello e sono diventate squadre difficili da superare. Mancini e Cristante? Li ho già avuti come giocatori e questo ci agevola, ma la forza di questa squadra non è fatta da uno o due giocatori".

