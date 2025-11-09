Roma, Gasperini: "Atleticamente non abbiamo niente da invidiare, bel test per tutti"
Gian Piero Gasperini, parla ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro l'Udinese: "Oggi incontriamo una squadra brava a difendersi, è un bel test per tutti quanti. Anche noi abbiamo una squadra forte atleticamente, come tante squadre anche loro hanno alzato di molto il livello e sono diventate squadre difficili da superare. Mancini e Cristante? Li ho già avuti come giocatori e questo ci agevola, ma la forza di questa squadra non è fatta da uno o due giocatori".
Editoriale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
