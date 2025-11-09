La lunga serie positiva di Gasperini con l'Udinese. E ci sono vittorie eclatanti

Kosta Runjaic è alla sua seconda stagione da allenatore in Italia. L’anno scorso ha avuto modo di confrontarsi con Gian Piero Gasperini nelle due sfide giocate dall’Udinese contro l’Atalanta del Gasp. Ebbene, in questi due match non è mai arrivata la vittoria per il tecnico austriaco che ha pareggiato in casa ed è andato a perdere a Bergamo. Quest’anno vorrà rendere difficile la vita al suo collega piemontese, fin dalla partita di quest’oggi.

Lunga la lista dei precedenti di Gasperini contro la formazione friulana ed anche ricca di soddisfazioni: leggasi vittorie, che sono state 16. Solamente 3 invece le sconfitte, l’ultima di queste il 29 ottobre 2017 (Udinese-Atalanta 2-1). Sono ben 15 i suoli risultati utili consecutivi contro i bianconeri, con 9 vittorie (alcune delle quali veramente eclatanti come un 6-2 o un 7-1) e 6 pareggi.

Runjaic contro la Roma? E’ andata peggio che con Gasp. Questo perché la sua squadra ha perso sia all’andata che al ritorno nello scorso campionato di Serie A, segnando un solo gol e subendone ben 5.

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS RUNJAIC

1 vittoria Gasperini

1 pareggio

0 vittorie Runjaic

2 gol fatti squadre Gasperini

1 gol fatto squadre Runjaic

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS UDINESE

16 vittorie Gasperini

12 pareggi

3 vittorie Udinese

66 gol fatti squadre Gasperini

38 gol fatti Udinese

TUTTI I PRECEDENTI RUNJAIC VS ROMA

0 vittorie Runjaic

0 pareggi

2 vittorie Roma

1 gol fatto squadre Runjaic

5 gol fatti Roma