La Roma batte il Midtjylland in Europa League, Il Romanista esulta: "El andiamo"

"El andiamo" recita il titolo di apertura proposto in prima pagina da Il Romanista il giorno dopo la preziosa vittoria della Roma in Europa League contro il Midtjylland: nel 2-1 delll'Olimpico sono decisive le reti di El Aynaoui e El Shaarawy. "El Aynaoui e El Shaarawy battoni i danesi e ci rilanciano in Europa League. La Roma si prende subito la gara anche se non la chiude fino alle fine, ma va bene così. Bene Ghilardi. Bene Pelle di nuovo Capitano. Adesso si può pensare solo al Napoli. Forza ragazzi".

"La gara col Napoli è molto attesa: è giusto così - ha sottolineato il tecnico giallorosso Gasperini nella conferenza post partita di ieri -. Però, per prepararsi bene si deve giocare bene, così da avere consapevolezza. Abbiamo sbloccato il match presto, poi ci siamo rilassati: anche oggi abbiamo preso un gol nel finale. Le partite vanno giocate fino alla fine. Cosa mi preoccupa in vista del Napoli? Le squadre si conoscono. La forza del Napoli è la squadra, ha una rosa importante, è campione d'Italia. Sappiamo che dovremmo fare una gara al meglio delle nostre possibilità: incontriamo una delle squadre più forte d'Italia. A differenza di Inter e Milan, dobbiamo fare meglio in termini di risultati. Ci misuriamo contro una squadra molto forte: vediamo a che punto siamo".