Altra gioia per Gasp, Leggo in prima pagina: "La Roma corre anche in Europa"
"La Roma corre anche in Europa": questo è uno dei titoli presenti nella prima pagina di oggi di Leggo. I giallorossi non si fermano più: dopo aver conquistato il primato solitario in campionato, fanno risultato anche in Europa League battendo per 2-1 il Midtjylland. Di El Aynaoui ed El Shaarawy le reti decisive per la squadra di Gasp.
Spazio anche alla metà biancoceleste della capitale, proponendo il seguente titolo in taglio alto: "Lazio-Tare, domani la prima da avversari". Alle 20.45 andrà in scena Milan-Lazio: il club di Lotito troverà come avversario Igli Tare, prima attaccante e poi - per tanti anni - ds laziale. Il dirigente, in estate e dopo un periodo di pausa, ha accettato la corte dei rossoneri.
