Roma, il CEO di Eurobet.live Faelli: "Orgoglioso di questo accordo. Stiamo già lavorando per il centenario"

La Roma ha annunciato l'accordo con Eurobet.live come nuovo Main Sponsor. Per l'occasione, il club ha organizzato una conferenza stampa in cui è intervenuto il Ceo dell'azienda che lavora in ambito sportivo Andrea Faelli. Di seguito, le sue parole.

Prende la parola Faelli...

“Michael era arrivato da 2-3 giorni e da lì un percorso lungo che ha portato a questo risultato. Sono contento come CEO dell’azienda e sono orgoglioso come romanista. Sono contento perché abbiamo sposato un brand e un progetto. Non siamo qui per stare poco. Questa è una partnership a medio e possibilmente lungo termine. Siamo contenti di accompagnare la Roma in questo progetto per espandere il progetto. Vogliamo che tutti possano avere anche le informazioni”

Un progetto che racchiude tante cose..

“Il digital ormai è fondamentale e lo sport non può prescindere. Ingaggiare la fan base della Roma e degli appassionati di calcio su statistiche e dati, rende la passione una cosa reale e vivibile in ogni momento. Questo vogliamo fare”

Quanto conta la passione dei tifosi?

“Conta molto. La passione è quello che ci guida nella vita. La passione per la Roma, come si dice “la Roma non si discute, si ama”. Vogliamo veicolare la passione del popolo della Roma non solo durante la partita ma anche nei momenti liberi”

Quale cosa ti ha colpito di più nei colloqui?

“Fondamentale trovare onestà e trasparenza tra le parti. Così che non ci sono dietrologie per negoziare anche nei momenti duri. Quando però c’è trasparenza aiuta. La fede non ha inciso ma dentro di me ero contento. Abbiamo sposato il progetto per avere visibilità ed un engagment dei tifosi di calcio. Quello che spero è che nei prossimi mesi-anni, la Roma abbia un percorso vincente. Contribuiremo”

Un accordo pluriennale

“Il progetto come minimo deve avere uno sviluppo progressivo in 3 anni”

Ci sarà lo sponsor anche nel centenario?

“Non capita tutti i giorni. Il tema del centenario ha avuto un’influenza e già abbiamo iniziato a lavorare su tante idee per la squadra e la città”

Quanto pubblico interessa questa collaborazione?

“Il tema digital è in continua evoluzione. Sono temi che appassionano i fan e ti permettono di allargare la pervasività di questa proposta”

Prima si parlava di fanbase e numeri. Avete fissato un punto di pareggio?

“Sì. Ci sono una serie di obiettivi nel corso del tempo. Questo è un progetto pluriennale con obiettivi di engament rispetto alla fanbase della Roma ambiziosi. Pensiamo di poterli raggiungerli insieme”

Ci saranno iniziative per il sociale?

“Sicuramente sì. Facciamo tante attività come la ristrutturazione del campo da calcio nel carcere di Secondigliano. Una città come Roma ha tante necessità e ci saranno opportunità per iniziative non finalizzate ai marchi commerciali. Un tema di ritorno per far tornare una parte di questo sul territorio”