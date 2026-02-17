Roma, il cronoprogramma per il nuovo stadio: entro 10 giorni la delibera in Giunta

Il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata entra in una fase cruciale del suo percorso amministrativo. Dopo la consegna, lo scorso 23 dicembre, del progetto di fattibilità tecnico-economica, l’attenzione ora si sposta sul prossimo passaggio istituzionale in Campidoglio, decisivo per avvicinare il via libera definitivo.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, all’interno della maggioranza guidata dal sindaco Roberto Gualtieri sono già state individuate le tappe: se il cronoprogramma verrà rispettato, il 26 febbraio la delibera approderà in Giunta, mentre il voto in Assemblea Capitolina è previsto per la seconda settimana di marzo. In questi giorni è in corso l’asseveramento delle prescrizioni richieste dal Comune, con particolare attenzione al piano economico-finanziario presentato dalla proprietà giallorossa.

Una volta superato l’esame della Giunta, il testo passerà al vaglio di sei commissioni capitoline – Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Mobilità, Urbanistica e Sport – prima di tornare in Aula Giulio Cesare per la conferma definitiva tramite voto del Consiglio comunale. Parallelamente, si attende la ripresa degli scavi archeologici nell’area di Pietralata, mentre la proprietà dei Friedkin sta completando l’iter per ottenere gli ok definitivi dalle banche sulla quota di investimento non coperta da finanziamenti. Passaggi fondamentali che potrebbero segnare un’accelerazione decisiva verso la realizzazione del nuovo impianto.