Roma, il PSG punta Koné ma lui vuole restare in giallorosso per inseguire il sogno scudetto

In Francia danno ormai per certo l’interesse del PSG per Manu Koné, indicato da Luis Enrique come il rinforzo ideale per il centrocampo. Nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che dopo Kanté sogna il centrocampista giallorosso. Per il club francese, però, l’operazione appare economicamente inarrivabile, mentre il Psg potrebbe affrontarla senza problemi.

Ma al momento Koné ha deciso di restare a Roma fino a giugno. Il francese si sente valorizzato, ha un debito di riconoscenza verso la società – "È l’unica che ha davvero creduto in me due estati fa e le sono grato" – e ha un sogno da inseguire: lo scudetto. Nonostante le lusinghe, dunque, ogni eventuale trasferimento è rinviato alla prossima estate, a meno di scenari improbabili come una cessione a gennaio.

Koné è oggi un pilastro dello scacchiere giallorosso e della nazionale francese, destinato a giocare un ruolo da protagonista al Mondiale 2026. Dal ritiro della sua nazionale, il centrocampista ha ribadito la sua volontà di concentrarsi sulla Roma: "Mi trovo molto bene alla Roma, siamo in testa alla classifica e faccio parte di una grande squadra. Lo scudetto? Se dovessimo vincere il titolo, lo accoglieremo tutti molto volentieri".

Il futuro, però, resta aperto. La decisione di Koné dipenderà anche dal piazzamento finale della Roma e dalla qualificazione alla Champions League, che alleggerirebbe molti problemi finanziari del club. Qualora dovesse arrivare un’offerta importante, come quella stimata dal PSG tra i 45 e i 50 milioni di euro, la cessione potrebbe diventare concreta. Ma per ora, il francese resta concentrato sulla stagione in corso, pronto a provare a conquistare lo scudetto con la Roma. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.