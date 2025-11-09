Roma, Koné prima dell'Udinese: "Abbiamo qualità e forza fisica per giocarcela alla pari"

Ospite di Sky Sport, il centrocampista della Roma, Manu Koné, ha parlato così della gara: "Direi che è troppo presto per parlare di obiettivi come la Champions League. Dobbiamo andare avanti come stiamo facendo, partita dopo partita. Abbiamo preparato bene questa gara, sappiamo che sarà difficile. L’obiettivo è vincere e migliorare il nostro rendimento casalingo".

L’Udinese è una squadra forte fisicamente: che tipo di partita vi aspettate?

"Sì, l’Udinese è una squadra molto forte fisicamente, conosciamo bene le loro qualità. Ma anche noi abbiamo grandi qualità, soprattutto qui in casa, con il supporto dei nostri tifosi. Penso che ci daranno una spinta importante. Fisicamente siamo pronti, abbiamo lavorato bene durante la settimana e fatto una buona preparazione. Penso che oggi sarà una bella partita. Loro sono forti e organizzati, ma anche noi abbiamo qualità e forza fisica per giocarcela alla pari".