Roma, Koné: "Pellegrini e Dybala sono giocatori differenti, ecco qual è la nostra fortuna"
Manu Koné, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro l'Udinese: "E' importante il lavoro quotidiano, devo andare avanti così giorno dopo giorno negli allenamenti".
Cosa cambia con Pellegrini al posto di Dybala?
"Pellegrini e Dybala sono giocatori differenti, ma sono entrambi giocatori dal grande talento. La nostra fortuna è avere tanti che possono giocare in quella posizione".
