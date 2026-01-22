Roma, Juventus e adesso Napoli. Sarà la volta buona per vedere Sancho in Serie A?

Che sia la volta buona per vedere Jadon Sancho in Serie A? Dopo vari approcci di squadre del massimo campionato italiano che si sono sommati negli ultimi anni, il nome dell'esterno inglese ex Borussia Dortmund, il cui cartellino oggi è di proprietà del Manchester United, è tra i nomi più in auge per il Napoli, alla ricerca di nuovi profili per le fasce dell'attacco ora che ha appreso come l'infortunio di Neres possa essere più grave del previsto e tenerlo fuori anche un paio di mesi.

Nelle ultime due estati, per esempio, sono state due le squadre di Serie A che hanno provato ad approcciare Sancho e a convincerlo ad accettare la destinazione italiana. Prima era stata la Juventus, che nell'estate del 2024 con Giuntoli in dirigenza lo aveva individuato come il giusto sostituto di Chiesa, appena ceduto al Liverpool. La Vecchia Signora sembrava aver incastrato i giusti tasselli, ma si era vista beffare dal Chelsea e dalla voglia di Sancho di rimanere in Premier League. Per poi riprovarci anche l'estate scorsa, ma con molta meno convinzione, prima del nuovo trasferimento in Inghilterra, all'Aston Villa.

La scorsa estate, in realtà, è stata quella in cui Sancho è stato più che altro nel mirino della Roma. Un lungo inseguimento, quello dei giallorossi, ma ancora una volta la voglia di Premier League ha avuto la meglio e ha portato Sancho all'Aston Villa, conducendo di fatto a fare il percorso da Birmingham alla Capitale d'Italia il giamaicano Leon Bailey, interprete del medesimo ruolo. Lo stesso che giusto qualche ora fa ha visto interrompere ufficialmente il prestito, tornando dei Villans in attesa di essere sistemato altrove nuovamente.