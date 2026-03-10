Sancho, non c'è due senza tre? Colloqui al Borussia Dortmund per il colpo a zero

Quelle due stagioni clamorose al Borussia Dortmund, che lo portarono a vincere Coppa di Germania e Supercoppa (20 gol e altrettanti assist nella prima annata, 16 reti e 20 assist nella successiva), sembrano ormai un ricordo lontanissimo. Dall'acquisto di Jadon Sancho da parte del Manchester United, quella che sarebbe dovuta essere la sua consacrazione in Premier League e in patria si è trasformata in un calo drastico fino al totale smarrimento.

Ha provato a ritrovare le sensazioni giuste in sei mesi in prestito dai gialloneri nel 2024, salvo poi rincasare allo United e perdersi nuovamente tra Chelsea e Aston Villa quest'anno. Ma adesso, secondo quanto rivelato da Sky Sports DE, il Borussia Dortmund starebbe prendendo in considerazione un nuovo assalto a Jadon Sancho per la prossima estate. I colloqui interni ai vertici del club tedesco sono già partiti, l'inglese classe 2000 si libererà a costo zero dai Red Devils in estate e il suo contratto a titolo temporaneo con i Villans scadrà.

Sancho sarebbe disposto a firmare con il BVB accettando un ingaggio inferiore a quello attualmente percepito allo United. Eppure all'interno della dirigenza giallonera non ci sarebbe una linea unica in tal proposito: alcuni volti manageriali avrebbero dubbi sul fatto che un ulteriore ritorno del giocatore a Dortmund sia la mossa giusta in questo momento. Non è la prima volta che il nome del prodotto del vivaio del Manchester City viene accostato ad un atto III in Bundesliga e nello stesso club.