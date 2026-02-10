Sancho tra Aston Villa e Man United, Emery: "Se migliorerà ancora potremmo tenercelo"

Il futuro di Jadon Sancho resta un tema aperto in casa Aston Villa, dove l’esterno inglese sta provando a rilanciarsi dopo mesi complicati. Arrivato in prestito estivo dal Manchester United, il classe 2000 è legato ai Red Devils fino al termine della stagione e il suo destino oltre giugno è ancora tutto da scrivere.

Interrogato sulla possibilità di trattenerlo anche dopo la fine dell’accordo temporaneo, Unai Emery ha scelto la linea della prudenza: “Non è ancora il momento di parlarne. Sancho è un giocatore fantastico e speriamo di aiutarlo a migliorare le sue qualità all’interno della nostra struttura, come sta facendo adesso”. L’allenatore spagnolo ha poi aggiunto: “Avrà bisogno di un nuovo contratto e forse potrebbe essere qui. Se giocherà al meglio, lo vorremo. Ma è normale che anche altri club possano interessarsi a lui”.

I numeri raccontano una stagione in chiaroscuro: 23 presenze complessive, con un gol e un assist, entrambi arrivati nelle ultime settimane. Prima la rete decisiva contro l’RB Salisburgo in Europa League, poi l’assist per Morgan Rogers nella sfida con il Bournemouth. Emery non nasconde le difficoltà iniziali: “La prima parte della stagione non è stata sufficiente. Ha lavorato tanto, ma non ha trovato le prestazioni di cui avevamo bisogno”. Ora, però, qualcosa sta cambiando: “Sta migliorando e affronta una sfida importante, per lui e per noi. Gli ho parlato chiaramente: deve essere esigente e costante. Non possiamo aspettare, abbiamo bisogno di tutti al massimo”.