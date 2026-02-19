Sancho si è perso completamente, lo United lo abbandonerà in estate. E perderà milioni

Jadon Sancho è uno dei calciatori per cui il Manchester United si è ipotecato nel 2021, con 85 milioni di euro spesi per strapparlo dalle mani del Borussia Dortmund. E il risultato non avrebbe potuto essere peggiore. I Red Devils investirono moltissimo sull'ala inglese - spesso e volentieri accostata anche a Napoli e Juventus - con tanto di contratto faraonico, ma alla fine si è perso in una sequela di prestiti senza troppo successo tra BVB, Chelsea e Aston Villa.

Sebbene stia trovando spazio con Unai Emery al Villa Park e ancora prima lo abbia fatto con Enzo Maresca in Conference League dai Blues la scorsa stagione, Sancho è lontano anni luce dal livello mostrato durante la sua prima permanenza d'oro al Dortmund. Questa stagione è fermo a un gol e un assist in 25 partite, al contrario dei picchi in giallonero (16 reti e 20 assist in 38 presenze).

Secondo quanto riportato da The Sun, uno dei principali tabloid inglesi, lo United ha deciso di darci un taglio netto. Avrebbe accettato di farsi carico di tutte le perdite necessarie pur di concludere definitivamente il legame con il giocatore alla scadenza del contratto, il prossimo 30 giugno. I Red Devils si rifiutano di rinnovare per un ulteriore anno (opzione solitamente usata per tentare una vendita, seppur a cifre molto inferiori) e preferiscono chiudere qui il capitolo.

Interrogato di recente sulla possibilità di trattenerlo al Villa, Unai Emery ha dichiarato: "Non è ancora il momento di parlarne. Sancho è un giocatore fantastico e speriamo di aiutarlo a migliorare le sue qualità all’interno della nostra struttura, come sta facendo adesso. Avrà bisogno di un nuovo contratto e forse potrebbe essere qui. Se giocherà al meglio, lo vorremo. Ma è normale che anche altri club possano interessarsi a lui".