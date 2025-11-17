Roma, l'alternativa a Zirkzee in attacco è Arnaud Kalimuendo. Solo 66' in Premier finora

La Roma cerca un nuovo attaccante per gennaio, ormai è chiaro. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa due nomi precisi: quelli di Joshua Zirkzee e di Arnaud Kalimuendo. Il primo, ex Bologna, non si è mai ambientato al Manchester United e rappresenterebbe per Gasperini un usato sicuro, almeno in Italia. Il secondo, anch'egli con poco spazio al Nottingham Forest (solo 66 minuti in questa Premier League finora), darebbe un'alternativa credibile al reparto avanzato.

Il punto sul mercato della Roma di TMW

La priorità assoluta riguarda l’attacco. La Roma deve necessariamente migliorare i numeri offensivi raccolti fin qui: appena 12 gol in 11 giornate in Serie A, bottino che pesa e che rappresenta l’unico vero ostacolo a una classifica ancora più brillante. Il primo nome cerchiato in rosso è quello di Joshua Zirkzee, finito ai margini del Manchester United e per cui la Roma ha già iniziato a muoversi. I Red Devils sembrano disposti a considerare un prestito, ma solo inserendo un diritto di riscatto tra i 25 e i 30 milioni di euro per evitare una minusvalenza rispetto ai 42,5 versati al Bologna nel luglio 2024. Un’operazione complicata, che richiede tempo, ma che la Roma vuole provare a portare avanti, pur monitorando alternative meno onerose.

Il secondo tema caldo riguarda il centrocampo. Con El Aynaoui che partirà per la Coppa d’Africa - in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio - Gasperini rischia di affrontare un periodo cruciale della stagione con soli Cristante, Koné e Pisilli. Il profilo preferito rimane Morten Frendrup, uno dei pilastri del Genoa. Strapparlo ai rossoblù a gennaio, però, non sarà semplice, anche se un eventuale scambio con Pisilli, molto apprezzato da De Rossi, potrebbe rappresentare una chiave per sbloccare la trattativa.

Infine, sullo sfondo c’è anche il possibile affondo per un nuovo trequartista di sinistra. Questa operazione, però, dipenderà dalle occasioni che il mercato offrirà. Le condizioni fisiche altalenanti di Dybala e Bailey, il calo di minuti per El Shaarawy, la probabile partenza di Baldanzi e la situazione ancora irrisolta di Pellegrini aprono uno spiraglio per un ulteriore rinforzo. Un’idea che Massara valuterà solo dopo aver colmato i vuoti più urgenti della rosa, ma che resta comunque sul tavolo delle possibilità.