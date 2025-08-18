Ufficiale Niente Italia per Kalimuendo. L'attaccante francese ha firmato con il Nottingham Forest

Il Nottingham Forest piazza il colpo e annuncia l’arrivo di Arnaud Kalimuendo, che ha firmato un contratto quinquennale con il club inglese. Il 23enne francese arriva da una stagione eccezionale in Ligue 1 con il Rennes, in cui ha realizzato 18 gol e 4 assist in 34 presenze. Kalimuendo ha mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Paris Saint-Germain, dove è cresciuto dall’età di dieci anni, esordendo con la prima squadra nel 2020 dopo aver impressionato nelle giovanili e nella UEFA Youth League.

Dopo due prestiti importanti al Lens, in cui ha segnato 21 gol in 65 partite, il centravanti ha lasciato il PSG nel 2022 per trasferirsi a Rennes, dove ha giocato oltre 100 partite e realizzato 40 reti, partecipando anche all'Europa League. Kalimuendo, centravanti agile e versatile, capace di muoversi anche sulle fasce per allargare le difese avversarie, arriva a Nottingham dopo la sua migliore stagione realizzativa ed è costato 30 milioni di euro.

Al momento della firma, il giocatore ha dichiarato: "Quando ho saputo dell’interesse del Forest, mi sono sentito onorato. È un momento di orgoglio unirmi a una squadra che ha disputato una grande stagione e a un club con una storia importante. Sono pronto per la sfida, porto con me esperienza e voglio crescere ulteriormente. Non vedo l’ora di giocare in Premier League e di vivere l’atmosfera del City Ground". Il CFO del Forest, Ross Wilson, ha aggiunto: "Arnaud è un giocatore che abbiamo seguito attentamente. Arriva con grande entusiasmo e energia: non vediamo l’ora di vederlo in campo".