Ufficiale Sesto rinforzo invernale per l'Eintracht: arriva anche l'attaccante francese Kalimuendo

L’Eintracht Francoforte continua a essere uno dei protagonisti del mercato invernale e ufficializza l’ingaggio di Arnaud Kalimuendo, sesto rinforzo della sessione. L’attaccante francese, 23 anni, arriva dal Nottingham Forest, club con cui ha disputato la prima parte della stagione di Premier League collezionando 14 presenze complessive e due reti. Indosserà la maglia numero 25.

Cresciuto alle porte di Parigi, Kalimuendo è entrato nel settore giovanile del Paris Saint-Germain all’età di dieci anni, completando l’intero percorso fino all’esordio tra i professionisti nel settembre 2020. La sua crescita è poi proseguita con una stagione in prestito al Lens, prima del trasferimento definitivo al Rennes nell’estate del 2022. In Ligue 1 si è imposto come uno dei centravanti più affidabili del campionato: 21 gol e sei assist in 65 partite con il Lens, seguiti da 40 reti e 14 assist in 112 presenze con il Rennes. Nell’annata 2024/25 ha chiuso al terzo posto nella classifica marcatori con 17 gol.

Attaccante rapido, abile negli inserimenti in profondità e dotato di un buon senso del gol, Kalimuendo si distingue anche per l’intensità nel lavoro senza palla, una caratteristica molto apprezzata dallo staff tecnico dell’Eintracht. A livello internazionale vanta un lungo percorso con le nazionali giovanili francesi: 52 presenze complessive, 23 gol e cinque assist, oltre alla partecipazione ai Giochi Olimpici del 2024 sotto la guida di Thierry Henry.