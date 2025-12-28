Kalimuendo è un fantasma in Premier League: il francese può già salutare il Nottingham Forest

Fino a pochi mesi fa si parlava di Arnaud Kalimuendo come l’ennesimo talento francese messo in luce dal Rennes, che in questi anni si è dimostrata una sentenza sui giovani calciatori transalpini. Tanto che dopo una stagione da 14 reti, il Nottingham Forest si convinse a sborsare ben 30 milioni per strapparlo alla concorrenza e portarlo oltremanica. Eppure i sei mesi trascorsi in Premier League dal classe 2002 sono stati da autentico fantasma.

Nonostante sulla panchina del club si siano succeduti Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglu e adesso Sean Dyche, nessuno di essi ha mai visto in Kalimunedo il potenziale crack che i tifosi del Forest speravano di aver trovato. In sei mesi il calciatore ha accumulato 8 presenze in Premier League, per un totale di soli 81 miseri minuti giocati.

Uno scarsissimo impiego che per lui hanno già aperto le porte del mercato. Il giocatore ed il suo entourage si starebbero guardando attorno per cercare una soluzione che possa garantirgli maggior continuità. A tal proposito Sky Sport DE riferisce come su Kalimuendo sia finito il mirino dell’Eintracht Francoforte, alla ricerca di rinforzi in attacco.