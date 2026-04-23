Roma in preda al caos: da Dybala a Pellegrini, addii possibili. Mistero sul ritiro estivo

La convivenza problematica tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini sta mettendo a dura prova le strategie di mercato della Roma. Anzi, le sta bloccando con forza. Infatti, come riferito da Il Messaggero in edicola oggi, tutto tace dalle parti di Trigoria: dirigenza (Massara-Ranieri), proprietà (Friedkin) e allenatore (Gasp) non si sono ancora incontrati insieme per intervenire in entrata e in uscita. Un rallentamento preoccupante, visti i temi da chiarire in casa giallorossa.

I rinnovi

Le situazioni di Paulo Dybala, Zeki Celik e Stephan El Shaarawy - tutti in scadenza il prossimo 30 giugno - lasciano pensare ad un addio a fine stagione, aspetto questo che non trova il gradimento di Gasperini. Mentre i rinnovi di Mancini e Cristante sono stati congelati, Lorenzo Pellegrini è un altro rebus da chiarire: può partire da parametro zero senza un nuovo accordo e soprattutto in caso di addio del tecnico di Grugliasco. In caso contrario vorrebbe rimanere nella Capitale. Mario Hermoso? Un altro dei pilastri del Gasp che potrebbe salutare tra un mese, a meno che il club eserciti l'opzione di rinnovo presente nel contratto.

E il ritiro?

Tutto tace per il mercato, ma anche per il ritiro estivo della squadra. Ancora non è dato sapere dove effettueranno la preparazione precampionato i giallorossi - come riferito dal quotidiano romano - anche se inizialmente era stata considerata una mini-tournée in Australia. Sfumata questa, gli unici contatti avvenuti hanno riguardato l'ipotesi Germania, senza nessun altro aggiornamento in merito. A Roma serve un meeting, e al più presto.