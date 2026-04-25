Roma, Mancini come la società: "La Roma è sempre sopra ogni cosa"

Prima della sfida, in programma al Dall'Ara tra Bologna e Roma, è intervenuto Gianluca Mancini ai microfoni di DAZN: "Io da quando sono a Roma vivo sempre con il pensiero che la squadra sia sopra ogni cosa. Quando indossi questa maglia bisogna sempre dare il massimo ed è vero: la Roma è sempre sopra ogni cosa".

Atteggiamento simile contro il Bologna?

"Affrontiamo il Bologna per la quarta volta, davanti ha valori importanti e sono forti. Il nostro modo di giocare è quello: se penso alle partite in Europa, bisogna stare più concentrati. Andremo in campo a fare ciò che ci ha chiesto il mister".