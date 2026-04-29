Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Casarano, Di Bari: “Playoff sogno da vivere. Il mio calcio? Offensivo. E qui mi sento a casa”

Casarano, Di Bari: “Playoff sogno da vivere. Il mio calcio? Offensivo. E qui mi sento a casa”TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 10:47Serie C
Luca Bargellini

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del Casarano, il tecnico del club pugliese Vito Di Bari ha fatto il punto sulla stagione dei rossoblù, tra crescita, difficoltà e ambizioni future.

Mister, partiamo da una curiosità: la panchina la conosci bene, ma è difficile vederti seduto… che effetto ti fa vivere la partita così?
“È quasi impossibile per me restare seduto. Mi piace vivere la partita in piedi, in movimento. Sono un allenatore passionale, giovane, con tanta voglia di arrivare e trasmettere. È normale essere così coinvolto”.

Quanto ha inciso la passione nel rapporto con il presidente Filograna?
“È stato un incontro quasi casuale, ma c’è stata subito empatia. Ci accomuna una parola: ambizione. Lui è un visionario, una persona da cui ho imparato tanto, soprattutto il non mollare mai. Lo ringrazierò sempre per questa opportunità”.

Il vostro percorso è stato importante, ma non sono mancati momenti difficili, come le quattro sconfitte consecutive. Come li hai vissuti?
“L’inizio ha alzato le aspettative, anche le mie. Poi è arrivato un momento di flessione, normale, aggravato da tanti infortuni. Abbiamo avuto anche 8-10 assenze e questo ha inciso. Nei momenti negativi si vedono gli uomini: io sono rimasto lucido, coerente e ho sempre sentito la fiducia della società, dei giocatori e anche della gente”.

Dal punto di vista tattico, che tipo di allenatore sei?
“Un allenatore che vuole fare gol. Amo un calcio propositivo, non speculare. È chiaro che dobbiamo migliorare nell’equilibrio, perché in alcuni momenti abbiamo subito troppo. Ma voglio che la squadra dia spettacolo: il calcio deve essere anche questo”.

E nel rapporto con i giocatori? Dialogo o distanza?
“La parola chiave è connessione. È stata la nostra forza. Oggi con i ragazzi serve dialogo, capirsi, non solo urlare. Poi l’allenatore deve essere forte nelle scelte, ma il rapporto umano è fondamentale”.

Il salto dalla Serie D alla Serie C ha creato difficoltà al gruppo?
“No, molti ragazzi confermati stanno facendo benissimo anche tra i professionisti. Più che altro serve crescere a livello organizzativo e strutturale, ma sono sicuro che la società farà i passi giusti”.

Il “Capozza” è diventato un fortino. Che ambiente si respira?
“Straordinario. Quando è pieno sembra uno stadio argentino, ti trasmette energia. C’è un senso di appartenenza fortissimo. È emozionante giocare qui”.

La città sta rispondendo con entusiasmo importante…
“Assolutamente sì. I numeri degli abbonati sono incredibili per una realtà come Casarano. Il presidente ha creato qualcosa di speciale, è il primo tifoso. Si vive calcio ogni giorno”.

Adesso ci sono i playoff: che obiettivo vi ponete?
“Vogliamo cavalcare questo entusiasmo e fare un percorso importante. È un’occasione per continuare a sognare”.

E se arrivasse addirittura la Serie B?
“Sarebbe un sogno enorme. La Serie B è un campionato straordinario, quasi quanto la A. Fare una doppia promozione sarebbe incredibile, ma già aver scritto una pagina di storia qui mi rende orgoglioso”.

La partita che più ti ha emozionato?
“Quella con la Salernitana per il livello della gara. Ma quella che porterò nel cuore è la vittoria col Catania: venivamo da un momento difficile e lì ho capito che ce l’avevamo fatta. L’abbraccio con squadra e staff è stato qualcosa di unico”.

Articoli correlati
Casarano, Di Bari: "Gol loro su errori nostri, ma a tratti abbiamo dominato la gara"... Casarano, Di Bari: "Gol loro su errori nostri, ma a tratti abbiamo dominato la gara"
Casarano, Di Bari e il mercato: "Già individuato dei calciatori esperti che vogliamo... Casarano, Di Bari e il mercato: "Già individuato dei calciatori esperti che vogliamo prendere"
Casarano, Di Bari: "Campionato equilibrato, continuità e lucidità fanno la differenza"... Casarano, Di Bari: "Campionato equilibrato, continuità e lucidità fanno la differenza"
Altre notizie Serie C
Casarano, Di Bari: “Playoff sogno da vivere. Il mio calcio? Offensivo. E qui mi sento... Casarano, Di Bari: “Playoff sogno da vivere. Il mio calcio? Offensivo. E qui mi sento a casa”
Ternana, fissata la data per l'asta. Appuntamento il prossimo 13 maggio Ternana, fissata la data per l'asta. Appuntamento il prossimo 13 maggio
Parte la corsa all'ultimo posto per la Serie B: date e orari del primo turno dei... Parte la corsa all'ultimo posto per la Serie B: date e orari del primo turno dei playoff
Ultimo atto tra Vicenza, Arezzo e Benevento: date e orari della SuperCoppa di Serie... Ultimo atto tra Vicenza, Arezzo e Benevento: date e orari della SuperCoppa di Serie C
Monopoli, Chiricallo: "Nonostante le cessioni siamo cresciuti. Abbiamo lavorato bene"... Monopoli, Chiricallo: "Nonostante le cessioni siamo cresciuti. Abbiamo lavorato bene"
La Top 11 del Girone C di Serie C: Parigi decisivo, firma d’autore nell’ultima giornata... Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Parigi decisivo, firma d’autore nell’ultima giornata
La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, la miglior Chiosa di un grande campionato... Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, la miglior Chiosa di un grande campionato
La Top 11 del Girone A di Serie C: capolavoro di Galeandro al Tombolato Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: capolavoro di Galeandro al Tombolato
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: le parole di Chivu sul “gol in più” (e i numeri di Thuram). Milan: l’obiettivo 26/27 di Allegri. Napoli: il futuro di Conte. Real: pensiero Special. E Psg-Bayern…
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 I colloqui solo con arbitri, i club non indagati, le partite: tutte le stranezze dell’inchiesta su Rocchi
Immagine top news n.1 PSG-Bayern manifesto del calcio moderno: il punto d'arrivo. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.2 Mourinho e la crisi del calcio italiano: "Andrei con la M&M, Malagò e Max Allegri"
Immagine top news n.3 Wright è il nuovo Gyokeres del Coventry. Nel 2023 l'Inter preferì Sanchez e Arnautovic
Immagine top news n.4 Il Real Madrid dice no all'Arsenal per Endrick. In attesa del prossimo allenatore
Immagine top news n.5 Juventus, il piano di Spalletti per il futuro: tanti profili in uscita
Immagine top news n.6 Notte folle a Parigi: PSG-Bayern 5-4, una semifinale che è già nella storia della Champions
Immagine top news n.7 Zappi decade: confermata l’inibizione. Ora commissariamento AIA, Buonfiglio esclude quello FIGC
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano PSG-Bayern manifesto del calcio moderno: il punto d'arrivo. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Giovanni Simeone l'uomo copertina del Torino: resterà in granata o lascerà in estate?
Immagine news podcast n.3 Con Fabregas e senza Nico Paz. Cosi il Como programma già il futuro
Immagine news podcast n.4 Gli scenari per il futuro della panchina del Torino: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Ecco perché Rocchi potrebbe non rispondere e Gervasoni sì"
Immagine news Serie A n.2 Piantanida: "Il Milan ha fatto il massimo, Allegri ha comunque creduto allo scudetto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Gentili: "Milan, Allegri ha rotto con tutta la dirigenza. E lo vedrei al Napoli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, che maturità Motta: "I 4 rigori parati? Di quella serata ripenso agli errori"
Immagine news Serie A n.2 Juventus, movimenti in dirigenza: la Roma pensa a Sbravati per il settore giovanile
Immagine news Serie A n.3 La Juventus cambia, Sorrentino: "Alisson lo prenderei subito. Di Gregorio? Serve di più"
Immagine news Serie A n.4 Cento milioni per 139 gol in meno di tre anni: Kane come Messi e CR7 nel loro prime
Immagine news Serie A n.5 De Leo: "Mihajlovic lanciò un telecomando a Ljajic. Eto'o presentò due mogli diverse a Sinisa"
Immagine news Serie A n.6 Montella: "Gattuso e Gravina volevano fermare la Serie A. In Turchia mi hanno ascoltato"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, gli arbitri della 37ª giornata: Spezia-Venezia a Colombo di Como
Immagine news Serie B n.2 Caso Ceresoli: il CONI condanna l'Atalanta, 100mila euro al Catanzaro
Immagine news Serie B n.3 Oddo su Padova-Pescara: "Biancoscudati più esperiti. Delfino più abituato a lottare"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Ballardini: “Empoli più forte del Bari. Playoff? Merito di tutti, squadra straordinaria”
Immagine news Serie B n.5 Serie B, incubo diffide: in 180 minuti si decide tutto, tanti big a rischio stop
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Coda vuole rientrare prima della fine. Poi in estate sarà addio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casarano, Di Bari: “Playoff sogno da vivere. Il mio calcio? Offensivo. E qui mi sento a casa”
Immagine news Serie C n.2 Ternana, fissata la data per l'asta. Appuntamento il prossimo 13 maggio
Immagine news Serie C n.3 Parte la corsa all'ultimo posto per la Serie B: date e orari del primo turno dei playoff
Immagine news Serie C n.4 Ultimo atto tra Vicenza, Arezzo e Benevento: date e orari della SuperCoppa di Serie C
Immagine news Serie C n.5 Monopoli, Chiricallo: "Nonostante le cessioni siamo cresciuti. Abbiamo lavorato bene"
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone C di Serie C: Parigi decisivo, firma d’autore nell’ultima giornata
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Torino-Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ricordate il Tavagnacco? Dalle vittorie della Coppa Italia alla retrocessione in Eccellenza
Immagine news Calcio femminile n.2 Il Brighton lancia le donne, ecco il primo stadio femminile in Europa
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, lesione del legamento crociato anteriore per Chiara Beccari
Immagine news Calcio femminile n.4 Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, il prossimo anno ci saranno due Como. Promosso il 1907
Immagine news Calcio femminile n.6 Frecciarossa di Trenitalia Title Partner della finale della Coppa Italia Women tra Juve e Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?