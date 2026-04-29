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Il Lecce si allena a Villafranca aspettando di partire per Pisa. Pierotti fa differenziato
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Quest'oggi il Lecce si è allenato in mattinata, svolgendo una seduta di allenamento presso lo stadio Comunale di Villafranca. Tutti aggregati al gruppo i giocatori a disposizione di mister Eusebio Di Francesco, l'unico ad avere svolto lavoro differenziato è stato l'esterno offensivo Santiago Pierotti.
Domani mattina la preparazione del Lecce proseguirà sempre a Villafranca, poi la squadra salentina si trasferirà a Pisa, dove venerdì sera alle ore 20:45 sarà chiamata a scendere in campo alla Cetilar Arena per la partita valevole per la 35^ giornata di Serie A.
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