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Atalanta, stamani allenamento a Zingonia. Ancora terapie per l'infortunato Bernasconi
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Quest'oggi l'Atalanta è tornata ad allenarsi a Zingonia agli ordini del suo allenatore, Raffaele Palladino, con una seduta svolta in tarda mattinata.
Quasi tutti presenti, con solamente due giocatori che non hanno lavorato del tutto assieme al resto del gruppo, e questi sono l'esterno Lorenzo Bernasconi, che si è sottoposto alle terapie dopo l'infortunio, e il portiere di riserva Francesco Rossi, che ha invece svolto lavoro individuale sul campo. Domani l'Atalanta tornerà ad allenarsi, di nuovo con una sessione fissata al mattino.
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