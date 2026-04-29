Bologna, stiramento al quadricipite per Rowe, risentimento per Cambiaghi: i tempi di recupero
TUTTO mercato WEB
Il Bologna prosegue il lavoro in vista della prossima gara contro il Cagliari, in programma per domenica alle 12.30 allo stadio Dall'Ara. Per i ragazzi di Vincenzo Italiano attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto: seduta differenziata per Lukasz Skorupski, Thijs Dallinga e Joao Mario.
Altri due infortuni.
Gli esami a cui è stato sottoposto Jonathan Rowe hanno evidenziato uno stiramento al quadricipite della coscia destra; i tempi di recupero saranno valutati giorno per giorno. Nicolò Cambiaghi ha invece riportato un risentimento alla coscia sinistra: le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: le parole di Chivu sul “gol in più” (e i numeri di Thuram). Milan: l’obiettivo 26/27 di Allegri. Napoli: il futuro di Conte. Real: pensiero Special. E Psg-Bayern…
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
I colloqui solo con arbitri, i club non indagati, le partite: tutte le stranezze dell’inchiesta su Rocchi
Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento