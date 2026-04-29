Ternana, fissata la data per l'asta. Appuntamento il prossimo 13 maggio

La Ternana si prepara a voltare pagina. È stato infatti ufficializzato il bando per la vendita all’asta del club rossoverde, passaggio chiave nel percorso societario dopo la situazione di insolvenza emersa nelle ultime settimane.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la procedura prevede una gara telematica fissata per il prossimo 13 maggio, giorno in cui verranno esaminate le eventuali offerte presentate dagli interessati. La base d’asta è stata stabilita in 260 mila euro, con rilanci minimi pari a 10 mila euro. Sarà inoltre possibile presentare offerte non inferiori al 75% del valore fissato, che dovranno essere inviate entro le ore 12 del 12 maggio tramite PEC indirizzata al Ministero della Giustizia.

La cessione si è resa necessaria alla luce di una situazione debitoria complessiva stimata in circa 8,56 milioni di euro, di cui oltre 4,1 milioni legati all’iscrizione. Un quadro che ha portato all’avvio della procedura di vendita, con l’obiettivo di garantire continuità al club.

Nel pacchetto rientrano diversi asset fondamentali: i diritti relativi ai calciatori della prima squadra e del settore giovanile, il marchio della società, i contratti in essere e la convenzione per l’utilizzo dello stadio Liberati, valida fino al 2027. Il titolo sportivo, invece, sarà assegnato successivamente dalla FIGC.

Si apre dunque una fase decisiva per il futuro della Ternana, con la data del 13 maggio che rappresenta uno snodo cruciale per comprendere quali saranno i nuovi scenari societari del club rossoverde.