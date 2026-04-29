Juventus, salta il riscatto obbligatorio di Nico Gonzalez. Ma l'Atletico tratta

Salta il riscatto automatico di Nico Gonzalez da parte dell'Atletico Madrid. L'esterno argentino, arrivato in Spagna dalla Juventus, ha subito una lesione muscolare che lo terrà fuori dai campi per circa 4 settimane. Di fatto dunque la stagione dell'ex Fiorentina ha chiuso qui la sua stagione con i Colchoneros. E dunque risulta impossibile che possano essere soddisfatte le condizioni affinché scatti il riscatto obbligatorio per la squadra allenata da Diego Simeone.

Secondo quanto riporta Tuttosport comunque ’Atletico Madrid ha informato prontamente la Juventus riguardo all'infortunio, con un messaggio velato sullo sfondo: di Nico Gonzalez a certe cifre, se ne dovrà necessariamente riparlare.

Affinché scattasse il riscatto obbligatorio dopo il prestito per i 32 milioni di euro pattuiti mancavano solamente 2 presenze, da accumulare solamente in Liga. Nico è diventato uno dei pretoriani di Simeone, che a lui ha fatto fatica a rinunciare. Al contempo il quotidiano sottolinea come un suo eventuale ritorno non sarebbe visto di cattivo occhio da parte del club bianconero, visto che si tratterebbe di un profilo gradito a Luciano Spalletti.

E ora? Gli spagnoli si aspettano uno sconto, la base del compromesso può essere intorno ai 25 milioni. Una soluzione che potrebbe far risparmiare l'Atletico e far guadagnare la Juventus.