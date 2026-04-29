Cesari: "Scandalo arbitri non ha avuto ripercussioni sulle scelte di Tommasi. Ha privilegiato la B"

Poco fa sono arrivate le designazioni dell'AIA per la 35^ giornata di Serie A. Dino Tommasi, che è subentrato a Gianluca Rocchi dopo l'autosospensione, ha fatto le sue scelte e Graziano Cesari, ex arbitro ed esperto di regolamento, ha commentato così su SportMediaset: "In Serie A ha optato per tanti giovani come Bonacina e Mucera. Non si tratta di un caso visto che è stato presidente della Commissione Arbitri Interregionale nella gestione di Nicchi. Nella massima serie però vediamo anche fischietti più esperti per match delicati come Guida (Pisa-Lecce), Chiffi (Cremonese-Lazio) e Zufferli per Roma-Fiorentina".

Cesari poi ha proseguito: "Sicuramente possiamo dire che il terremoto che ha travolto il mondo arbitrale non ha avuto alcuna ripercussione sulle designazioni di Tommasi. Da sottolineare invece come Tommasi abbia mandato tanti fischietti internazionali in Serie B dove mancano due giornate e ci sono tanti match delicati nel penultimo turno. In questo weekend vedremo all'opera tanti big come Mariani, Marcenaro, Marchetti e Colombo".

Infine ha risposto così quando gli è stato chiesto se Bonacina fosse una scelta rischiosa per una sfida delicata come Inter-Parma: "Lui è stato promosso molto giovane, ha fatto degli errori ma anche delle buonissime partite".