Roma, Mancini: "Se ho detto di voler rimanere in giallorosso è perché lo penso davvero"

Intervenuto insieme al suo compagno di squadra Soulé ad un evento Adidas nella centralissima via del Corso, il difensore della Roma Gianluca Mancini ha rilasciato alcune brevissime dichiarazioni riportate dai colleghi di Vocegiallorossa.it sulla sua intenzione di voler chiudere la carriera a Roma:

"Conosco la piazza - ha dichiarato il centrale giallorosso - quando si dice una cosa bisogna prendersi le responsabilità e se l’ho detto è perché lo penso veramente. Ormai sono qui da tanti anni, dal primo giorno ad oggi mi sento sempre abbracciato, coccolato e amato. Questa per me è una cosa veramente speciale".